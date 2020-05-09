Участникам и ветеранам войны в честь Дня Победы устраивают концерты под окнами

Стилизованные фронтовые бригады поздравляют тюменских ветеранов Великой Отечественной войны во дворах домов.

Формат не случаен. На фронтах во время передышек между боями выступления мобильных фронтовых бригад пользовались большой популярностью. Военные артисты пели, танцевали, играли на гармошке, поднимая дух солдат.

Всего в День Победы по городу проедут четыре фронтовых бригады. Они посетят 38 адресов - это дома, где проживают не только ветераны войны, но и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, сообщает ИА "Тюменская линия".

Как ранее отметила руководитель облатсного департамента культуры, театрализованные концерты пройдут по всей области. По времени концерт идет 20-30 минут и включает в себя рассказ о герое, проживающем в данном дворе. По области состоится более 2 тысяч таких представлений.