Будки для бездомных собак смастерят в Заводоуковске

Акция "НезаБУДКА" пройдет в Заводоуковске 8 июля. На ее проведение организаторы выиграли в конкурсе социально значимых проектов "Моя идея" грант в 90 тыс. рублей.

Семейные пары смастерят и распишут будки для бездомных собак. "Проблема безнадзорности животных, отсутствие приютов и помощи для временных и постоянных передержек в Заводоуковском городском округе только растет. Собаки, попадающие в пункт временного содержания, после 14 - 30 дней, включающих стерилизацию и вакцинацию, возвращаются на места отлова. Многие из них не находят временных передержек, в том числе из-за отсутствия возможности приобретения или изготовления будок. Данная проблема многофакторна и не может быть решена здесь и сейчас, но мы можем снизить ее накал и сделать жизнь конкретных животных комфортнее и безопаснее, при этом привлекая наши семьи", – рассказала руководитель проекта Дарья Синицина.

Семьи соберут будки и распишут их. При помощи зрительского голосования выберут три самые яркие и оригинальные работы, авторы которых получат сертификаты на семейную фотосессию. Также организаторы создадут фото- и видеоконтент. Его распространят в группах помощи животных и пабликах округа.

Передадут будки на передержки 17 августа в Международный день помощи бездомных животных. Поможет в этом авторам инициативы индивидуальный предприниматель Евгений Усков. Он предоставит услуги перевозки комплектов для сборки домиков до площадки проведения, их дальнейшее хранение и перевозку до адресатов, сообщает Тюменская линия.