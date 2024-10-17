Фуат Сайфитдинов: принятые депутатами законы направлены на социально-экономическое развитие региона

Ряд законов, направленных на социально-экономическое развитие региона, приняли сегодня на заседании Тюменской областной думы. Об этом сообщил глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов.

По его словам, один из принятых законов закрепил механизм комплексного развития незастроенных территорий с целью создания благоприятных условий для развития внутреннего туризма.

Другой законопроект привел региональное законодательство в соответствие с федеральным. Внесенные поправки повысили статус института наставничества при работе с трудными подростками, закрепили безвозмездность осуществления наставнической деятельности, установили формы оказания поддержки, определили права и обязанности наставников.

Парламентарии также установили возможность оказания субъектам креативных индустрий необходимых мер государственной поддержки, внеся соответствующие изменения в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области".

Еще один принятый закон закрепил возможность подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений Тюменского района органами государственной власти Тюменской области с целью повышения эффективности реализации инфраструктурных проектов развития территории.

"Также на заседании думы торжественную присягу принял наш коллега, депутат Александр Мажаров, избранный по одномандатному округу №3 (Муравленковскому). Он заменил ушедшего в Совет Федерации ямальца Владимира Пушкарева", - отметил Фуат Сайфитдинов.