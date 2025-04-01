Тюменские власти разъяснили ситуацию с подтопленными мостами в Ишимском районе

В Тюменской области в нескольких муниципалитетах, в том числе в Ялуторовском, Абатском, Ишимском и других районах есть ряд низководных мостов, которые в паводковый сезон часто оказываются подтопленными. В связи с появившимися сообщениями в соцсетях и интернет-изданиях информцентр Тюменской области решил пояснить ситуацию, в частности, по мостам в Ишимском районе.

Низководный мост у деревни Кошкарагай ведет к сельхозугодьям и в поля. Он подтапливается ежегодно. Этот мост не отрезает ни один населенный пункт.

Мост деревню Кошкарагай и находится у деревни Макарова функционирует в штатном режиме. Он высоко поднят над рекой и вероятность его затопления, как утверждают в Управлении автомобильных дорог, отсутствует.

Мост в деревню Рагозина является низководным. Его топит ежегодно, и он уже под водой. При необходимости будет организована лодочная переправа.

"Все жители деревни Рагозина заблаговременно проинформированы о возможном половодье. От всех жителей, которые в настоящее время находятся в деревне Рагозина, был получен отказ от эвакуации. На территории имеется необходимый запас продуктов, питьевой воды и медикаментов. Имеется транспортное сообщение с деревней Вознесенка Казанского района", - сообщает информцентр правительства ТО со ссылкой на администрацию Ишимского района.