В Тюмени пройдет областной финал конкурса "Педагог года"

08:57 02 апреля 2025
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Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области", конкурс профессионального мастерства пройдет в Тюмени с 7 по 13 апреля.

На 4 конкурсных площадках города педагоги выступят в 10 номинациях. Самые многочисленные из них – "Учитель года" и "Мастер года". Имена победителей объявят на церемонии закрытия 13 апреля в ДК "Нефтяник".  

Учредители конкурса – департамент образования и науки Тюменской области, Тюменская межрегиональная организация профсоюза работников образования и науки РФ, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования.

Теги: конкурсы , образование
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