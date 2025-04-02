В Тюмени пройдет областной финал конкурса "Педагог года"

Около 150 преподавателей будут бороться за звание "Педагог года Тюменской области", конкурс профессионального мастерства пройдет в Тюмени с 7 по 13 апреля.

На 4 конкурсных площадках города педагоги выступят в 10 номинациях. Самые многочисленные из них – "Учитель года" и "Мастер года". Имена победителей объявят на церемонии закрытия 13 апреля в ДК "Нефтяник".

Учредители конкурса – департамент образования и науки Тюменской области, Тюменская межрегиональная организация профсоюза работников образования и науки РФ, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования.