Более 800 детей приняли участие в конкурсе юных дарований Тюменской области

Подведены итоги XX областного конкурса молодых дарований "Дебют-2025", на признание таланта претендовали 809 участников из 17 детских школ искусств региона по пяти номинациям: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое и академическое пение.

Самой популярной была номинация "Фортепиано". Жюри отсмотрело 90 конкурсантов, это 119 участников (солисты и ансамбли). в В номинации "Струнные инструменты" состязались 38 конкурсантов (общий состав, включая членов коллективов – 87 человек); направление "Академическое пение" выбрали 46 конкурсантов (солисты, ансамбли – 69 человек); "Духовые и ударные инструменты" – 53 конкурсанта (солисты, оркестры, ансамбли – 68 человек). В номинации "Хоровое пение" участвовало 466 конкурсантов.

Победителям вручили дипломы лауреатов и присудили Гран-при в каждой номинации. Специальные дипломы получили более 50 участников, 58 педагогов и 33 концертмейстера. Имена победителей внесут в базу талантливых детей и молодежи Тюменской области.

Областной конкурс "Дебют 2025" проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Главная цель мероприятия – поиск и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Тюменской области. Учредитель Конкурса – Департамент культуры Тюменской области. В этом году организацию и проведение Конкурса осуществило Тюменское концертно-театральное объединение.