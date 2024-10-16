Врач рассказала, чем опасна антимикробная резистентность и как ее избежать

Неконтролируемый приём медикаментов может привести к антимикробной резистентности, то есть ситуации, когда лекарственные препараты перестают действовать на организм, терапевт Областной больницы № 3 Эллона Пукемова рассказала, как избежать таких рисков.

Антимикробная резистентность — одна из крупнейших угроз здоровью. Она возникает, когда микроорганизмы приобретают способность противостоять действию препаратов, предназначенных для их уничтожения. В результате лечение инфекций становится менее эффективным, что приводит к увеличению продолжительности болезней, осложнениям, а иногда и к летальному исходу.

Ключевой фактор — неправильное и чрезмерное использование антимикробных препаратов. В это число входят: самовольный прием антибиотиков (пить антибиотики при каждом чихе, даже при вирусных инфекциях не только бесполезно, но и вредно — бактерии могут адаптироваться и стать устойчивыми); неправильное завершение курса лечения (если закончить пить таблетки досрочно, как только полегчает, то наиболее сильные микроорганизмы выживут, продолжат размножаться и станут резистентными); приём препаратов без консультации с врачом (антимикробные препараты действуют на разные виды микроорганизмов, и только врач может определить, какое лечение необходимо в конкретном случае). Также вредно чрезмерное использование антисептиков и антибактериальных средств в быту. Постоянное применение антибактериальных мыл и гелей может способствовать тому, что микробы, обитающие на коже, станут устойчивыми к антисептикам.

Что можно сделать?

Обращайтесь к врачу. Даже если симптомы кажутся вам знакомыми, никогда не начинайте лечение без консультации с терапевтом.

Не требуйте антибиотики от врача. Многие пациенты настаивают на назначении антибиотиков, даже когда это не нужно. Доверяйте врачам: если они считают, что антибиотики не нужны, значит, так и есть.

Соблюдайте назначенный курс лечения. Если врач прописал вам антибиотики, принимайте их строго по расписанию и до конца курса.

Вакцинируйтесь. Иммунизация — один из самых эффективных способов профилактики многих инфекций.

Используйте антисептики умеренно. Нет необходимости ежедневно использовать антибактериальные средства в быту, это может нанести вред нормальной микрофлоре кожи.