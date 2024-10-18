Тюменский центр "Воин" обучит 49 новых инструкторов для 16 регионов России

В Тюмени 17 октября стартовало обучение 49 кандидатов в инструкторы для шестнадцати действующих в регионах филиалов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "‎Воин".

Тюменский филиал центра "Воин" является традиционной площадкой для обучения инструкторов, нынешний поток уже третий, в первых двух подготовку прошли 186 инструкторов для работы в десяти новых региональных отделениях.

"В центре "Воин" порядка 400 профессионально подготовленных инструкторов, около половины из них являются участниками различных боевых конфликтов, в том числе специальной военной операции. Сегодня стартует новый поток обучения. 49 человек из 16 регионов, в том числе из четырех новых регионов. По завершении обучения всех будет ждать экзамен, успешно сдавшие станут инструкторами", - рассказал, приветствуя участников обучения, директор центра "‎Воин" Дмитрий Шевченко.

Кандидатам в инструкторе за два с половиной месяца изучить теорию и практику. В практической части кандидаты в инструкторы осваивают азы огневой, тактической подготовки, тактической медицины, организации связи, управление БПЛА. Теорию по основам педагогики проходят в Тюменском госуниверситете. При успешной сдаче экзамена по итога обучения они получат дипломы педагога дополнительного образования.

Директор тюменского филиала центра "Воин" Игорь Ревякин отметил, что программа обучения корректируется от потока к потоку, в нынешнем потоке инструкторов будут также учить сбивать дроны из гладкоствольного оружия — методика разработана и апробирована в боевых условиях тюменскими специалистами.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента России и уже представлен в 21 регионе России. Центр занимается патриотическим воспитанием школьников и студентов и их военно-спортивной подготовкой, а также проведением практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований. В начале августа 2024 года президент РФ поручил правительству привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра "Воин" во всех регионах страны.