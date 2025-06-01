Новые сорта растений выводят в Тюменской области

Ученые Тюменского государственного университета на базе биостанции "Озеро Кучак" ТюмГУ выращивают новые виды и сорта культивируемых растений, рассчитанные на сельское хозяйство обозримого будущего.

Биостанция стоит на южном берегу озера Кучак (на пляже которого очень любят купаться проходящие здесь летнюю практику студенты-биологи) в Нижнетавдинском районе, в пятидесяти километрах к северо-востоку от Тюмени. Это место является полигоном для проведения мероприятий различной направленности: обучающих семинаров для школьников и студентов, экскурсий, соревнований, конференций и международных летних школ.

Исследования по изучению, расширению и сохранению генетического разнообразия культурных растений Сибири на биостанции "Озеро Кучак" начались в 2006 году, когда решением ученого совета ТюмГУ, при поддержке ректора Геннадия Куцева, было создано новое научное подразделение – Тюменский опорный пункт Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени В.И. Вавилова. Научным руководителем стала заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Тюменского государственного университета профессор Нина Боме.

– Эти процессы уже идут, – ответила она. – Многие растительные культуры, о которых у нас раньше и думать не осмеливались, сейчас прекрасно себя чувствуют на нашем экспериментальном участке. Но есть и обратная сторона – наряду с продвижением полезных растений на север, двигаются туда и вредители, и возбудители различных болезней. И не просто продвигаются, а становятся более агрессивными. А еще хуже, что процессы потепления характеризуются полной непредсказуемостью и неравномерностью, несут не только приятное смягчение климата, но и страшные засухи, что мы периодически наблюдаем воочию. Селекционеры много лет работали, создавая растения, наиболее подходящие для наших условий, теперь же этот труд оказывается ненужным, и надо все начинать сначала.

На основании своих многолетних наблюдений университетские биотехнологи Нина Боме, Наталья Колоколова и Ирина Земцова составили и выпустили атлас болезней культурных злаковых растений, характерных для Тюменской области. Многие из этих болезней пришли в наш регион вследствие климатических изменений. Наталья Колоколова дала прогнозы по потеплению климата в Юго-Западной Сибири на обозримое будущее.

– За последние годы мы отмечаем увеличение суммы активных температур (так называются среднесуточные температуры воздуха и почвы, превышающие установленную норму). Заметно увеличиваются засушливые периоды, которые часто выпадают на время цветения, оплодотворения и формирования плодов. При таких обстоятельствах сложно ждать высоких урожаев, поэтому нам нужны новые сорта растений, адаптированные к сложившимся условиям.

Нашими преподавателями, аспирантами и студентами проводится комплексная оценка образцов культурных растений различного эколого-географического происхождения с целью формирования генофонда для сибирских почвенно-климатических условий. Генофонд растений Школы естественных наук Тюменского государственного университета насчитывает около 3 тысяч образцов из 60 стран мира и различных регионов Российской Федерации, - сообщает Тюменская область сегодня.