Гастроли дагестанского театра проходят в Тюмени

Гастроли Государственного республиканского русского драматического театра имени Максима Горького из Махачкалы проходят в Тюмени с 16 по 20 октября, сообщили в ТКТО.

На пресс-конференции в честь гастролей актёры и руководство театра и представили тюменцам свой репертуар и рассказали о том, чего зрителям ожидать от предстоящих спектаклей.

И.о. директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова выразила свою благодарность театру за выбор Тюмени в качестве площадки для гастролей:

Уверена, что в сердце каждого зрителя останется тепло, которое привезли с собой актеры из Дагестана. Мы знаем, как щедра душа этого великого народа. На память о Тюмени хочу подарить сувенир. Это Конек-Горбунок - душа и генетический код нашего народа. Возможно этот Конек-Горбунок вдохновит вас на постановку спектакля на вашей сцене и будет напоминать, что Тюмень всегда ждет вас.

В течение пяти дней на сцене Тюменского драматического театра будет представлено шесть спектаклей: "Номер 13" (16+), "Дурочка" (12+), "Ножницы" (16+), "Мальчики" (12+), "Обыкновенное волшебство кота Мага" (6+) и "Остров женщин" (12+).

Директор театра имени М. Горького Тимур Магомедов отметил, что тюменские коллеги встретили актёров с теплотой и радушием:

Нам приятно находиться на благодатной тюменской земле. Хотим выразить благодарность Тюменскому драматическому театру, который подарил дагестанскому зрителю свои замечательные, качественные, профессиональные спектакли в рамках гастролей. До сих пор зрители вспоминают их постановки. Мы не ошиблись и привезли правильный театр в наш регион. Огромное спасибо Министерству культуры за то, что дает возможность знакомить театры друг с другом. Сегодня для нас большая ответственность выступать перед тюменским зрителем.

По словам режиссера махачкалинского театра, заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова, в Тюмень привезли лучшие спектакли:

Очень волнительно, как нас примет публика. Зайдет ли наш юмор в Тюмени? Выбор репертуара не случайный, мы привезли лучшее. Спектакли, которые играют в тюменском театры мы не брали, чтобы не повторяться. Хочется сначала познакомиться со зрителями, найти общий язык, поэтому откроет гастроли легкая классическая комедия "Номер 13". У нас на нее всегда аншлаг. Посмотрим, как будет здесь. Ну а потом уже перейдем к более серьезным вещам. Также мы хотим показать что-то новое. Нигде нет спектакля "Остров женщин" Расула Гамзатова. Он идет только в махачкалинском театре. Это праздник поэзии. Расул Гамзатов – планетарный поэт, который охватывает весь мир через свой маленький аул. Будем надеяться, что тюменцы оценят эту музыкальную поэму по достоинству. Спектакль "Мальчики" по мотивам романа Ф. М. Достоевского "Братьев Карамазовых" в сценической версии Виктора Розова. Интересно посмотреть, как публика и его воспримет.

После Тюмени актёры отправятся в Иваново и Калугу. Гастроли проходят в рамках федерального проекта "Большие гастроли" реализуемого Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ.

"Мы стремимся оказывать всевозможную поддержку и помощь коллективу из Махачкалы. Мы работаем вместе, совместно создавая декорации и воплощая идеи на сцене. Искренне надеюсь, что наши гости ощутят тюменское тепло и получат истинное удовольствие от совместной работы", - отметила заместитель директора ТБДТ по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова.