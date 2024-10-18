Тюменцы описали идеального цифрового помощника

Образ цифрового помощника, по мнению жителей Тюменской области, должен быть абстрактным или какой-либо узнаваемой личностью в возрасте от 25 до 44 лет, желательно сверстником пользователя. А общение с цифровом помощником тюменцы предпочитают вести в добродушно веселом и даже юмористическом тоне. Такие данные получили в ВТБ в ходе исследования в регионах России, его провели в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

64% респондентов ВТБ в Тюменской области обращаются к голосовым ассистентам, визуализированные образы протестировали 13%. Половина опрошенных тюменцев считают, что у цифрового помощника должен быть человеческий образ, 14% участников исследования хотели бы, чтобы это был какой-нибудь питомец, а 6% настроены пользоваться ассистентом в виде волшебных предметов: палочки, зеркальца и т.п. 5% тюменцев взаимодействовали бы с цифровой копией себя.

Большинство участников опроса в стране сообщили, что ценят сдержанно уважительное отношение цифровых ассистентов. Жители Уральского федерального округа, напротив, ждут от ассистента автоматического распознавания своего настроения в зависимости от запроса и ситуации, предпочли бы общаться в добродушно веселом или даже юмористическом тоне

В рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 ВТБ представил визуализированного цифрового ассистента Лео. Он будет помогать решать задачи клиентов вместе с Тамарой – другим цифровым помощником ВТБ, которого банк представил на форуме в прошлом году.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ: