В Тюменской области прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер

3 июня кратковременные дожди, местами грозы, днем возможен град, порывы ветра при грозе 15-20 м/с. Температура днем +27°..+32°, вечером +22°.

4 и 5 июня кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем до +26°..+28°, вечером +21°.

На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное патрулирование автодорог, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефону 8-800-200-63-06 или 112.