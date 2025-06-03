В Тюменской области прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер 

3 июня кратковременные дожди, местами грозы, днем возможен град, порывы ветра при грозе 15-20 м/с. Температура днем +27°..+32°, вечером +22°.
4 и 5 июня кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. Порывы ветра до 20 м/с. Днем до +26°..+28°, вечером +21°.
На федеральных трассах Тюменской области ведется круглосуточное патрулирование автодорог, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".
Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефону 8-800-200-63-06 или 112.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru