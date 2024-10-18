В "Рощино" тренировочно спасли людей

В тюменском аэропорту "Рощино" прошли учения аварийно-спасательных служб на случай если у воздушного судна произошла поломка тормозной системы, оно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и возникла угроза жизни и здоровью пассажиров.

В учениях были задействованы 9 служб аэропорта, и прежде всего служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, отдел медицинского обслуживания, служба авиационной безопасности, служба организации пассажирских перевозок. Для тушения учебного пожара, эвакуации пассажиров и отработки удаления воздушного судна со взлётно-посадочной полосы использовали 10 транспортных средств, в том числе аэродромно-пожарные автомобили, тягач, прицеп-тяжеловоз, автобусы.

Учения прошли успешно, все поставленные цели выполнены, отмечают в пресс-слжубе аэропорта.