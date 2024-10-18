В "Рощино" тренировочно спасли людей

17:30 17 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В тюменском аэропорту "Рощино" прошли учения аварийно-спасательных служб на случай если у воздушного судна произошла поломка тормозной системы, оно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и возникла угроза жизни и здоровью пассажиров.  

В учениях были задействованы 9 служб аэропорта, и прежде всего служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, отдел медицинского обслуживания, служба авиационной безопасности, служба организации пассажирских перевозок. Для тушения учебного пожара, эвакуации пассажиров и отработки удаления воздушного судна со взлётно-посадочной полосы использовали 10 транспортных средств, в том числе аэродромно-пожарные автомобили, тягач, прицеп-тяжеловоз, автобусы.

Учения прошли успешно, все поставленные цели выполнены, отмечают в пресс-слжубе аэропорта.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024