Как повлияет похолодание на урожай, ответила агроном

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина считает, садоводам есть, чего опасаться при колебаниях температур.
По ее словам, легкое похолодание благоприятно сказывается на общем состоянии растений, как в теплице, так и в открытом грунте. Ведь они уже укоренились и продолжают свой рост и развитие. Корневая система не будет перегреваться и растения смогут усвоить все питание, которое им дают.
Не стоит забывать про мульчирование – это способ снизить температуру почвы и защиты ее от пересыхания. При температуре воздуха 22-24 градуса тепла растения прямо оживают на глазах, но минус – сорняки тоже не дремлют.
Колебания температур, когда днем +20-22, а ночью +14-16, могут быть опасны для растений, так как образовывающая при таких условиях роса способствует развитию заболеваний.
– Например, Мучнистая роса на смородине и крыжовнике (белый налет на молодых приростах и ягодах). Поэтому стоит приобрести препараты от болезней растений (фунгициды). Обработки проводим биологическими препаратами (Фитоспорин М и другими, на основе Сенной палочки) если плоды будем употреблять в пищу в течение 20 дней. На остальных же культурах, можно пока поработать химией. Лучше всего проводить профилактическое опрыскивание, - сообщает Тюменская область сегодня.
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