В ялуторовском музее открылась выставка, посвященная первым часам войны

Выставка "Время Героев. 22 июня 1941" открылась в краеведческом музее г. Ялуторовска в рамках Года героев в Тюменской области и 80-летия Великой Победы.

Посетителям представлены подлинные фотографии из фондов музея, запечатлевшие первые часы после объявления войны на городской площади г. Ялуторовска.

84 года прошло со дня начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни миллионов советских граждан. Ялуторовский райвоенкомат был поднят по тревоге ранним утром 22 июня. Ялуторовчане узнали о войне в полдень, когда по радио выступил заместитель председателя СНК СССР, нарком иностранных дел В.М. Молотов. Вечером этого же дня на всех предприятиях и в колхозах состоялись митинги.

На трибуне расположились руководители города. Собравшиеся принесли транспаранты с портретами лидеров государства, с лозунгами: "Да здравствует непобедимая, родная Красная Армия ...". В Ялуторовске началась мобилизация.

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