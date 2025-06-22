Как защитить имущественные права, рассказали тюменцам

Тюменцам напомнили о важности внесения адреса электронной почты в ЕГРН. Это является одной из мер защиты имущественных прав.

По электронной почте Управление Россресстра региона уведомит:

- о поступлении пакета документов на регистрацию прав в отношении вашей недвижимости (в том числе если документы поступили в электронном виде);

- о возврате документов в отношении вашего имущества, представленных в электронном виде (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав);

- об изменении данных правообладателя, характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости, если сведения о таких изменениях поступили в орган регистрации прав из уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления (к примеру, площади, адреса, кадастровой стоимости, паспортных данных и т.д.);

- об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью в отношении ваших объектов недвижимости;

- о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории;

- о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном в отношении принадлежащего вам земельного участка, - сообщает Мегатюмень.