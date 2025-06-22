Тюменская молодежь поедет в летнюю школу имени Петра Чайковского в Крыму

15 августа молодые тюменцы отправятся в Судак на летнюю школу, посвященную 185-летию великого композитора Петра Чайковского. В ней примут участие молодые артисты балета и оперы, биологи и экоактивисты, а также специалисты по маркетингу и пиару. Подать заявку можно на официальном сайте tavrida.art до 5 июля.

В летней школе примут участие молодые люди от 18 до 35 лет. По итогам программы они представят балетные номера, пройдут прослушивание в партнерский театр, предложат варианты решения проблемы загрязнения Черного моря и разработают концепции медийной поддержки благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Участники смогут выбрать одну из четырех арт-школ:

— Арт-школа балетного искусства. Здесь танцоры, хореографы, педагоги, балетмейстеры и артисты театра смогут углубить свои знания и обменяться опытом. Программа включает лекции и практические занятия по классическому, неоклассическому и современному танцу, а также по продюсированию.

— Арт-школа оперного искусства. Артисты оперы, режиссеры, концертмейстеры и композиторы пройдут лекции и мастер-классы по вокалу, режиссуре и продюсированию. Участники также изучат адаптацию оперных произведений с помощью современных технологий. В финале они представят постановку оперы и балета на площадке арт-кластера.

— Арт-школа экологии. Подойдет для экологов, экоактивистов, биологов, художников, скульпторов, архитекторов и студентов профильных направлений. Школа посвящена осмыслению экологической катастрофы в Керченском проливе в декабре 2024 года. Участники проанализируют причины и последствия трагедии, создадут художественные проекты.

— Арт-школа культурно-просветительских проектов. Это площадка для встречи специалистов в области медиа, студентов профильных направлений, руководителей социальных проектов и специалистов в сфере благотворительности. Ее цель — углубить знания молодых профессионалов в социокультурном проектировании и медиа через интеграцию различных дисциплин. Арт-школа станет не только образовательным центром, но и очагом инноваций и социальных изменений, - сообщает Мегатюмень.

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