Финансовую поддержку окажут тюменским молодежным сообществам

В проекте "Программа поддержки сообществ" стартовал прием заявок. Участники пройдут образовательные интенсивы, посетят индивидуальные консультации и представят свои идеи экспертам. Победители получат ресурсную и информационную поддержку на реализацию своих инициатив. Подать заявку можно до 30 июня в официальном сообществе ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”".

Участники "Программы поддержки сообществ" смогут предложить свои идеи в виде акции или события, а также информационного повода, который будет способствовать продвижению деятельности сообществ.

3 июля пройдет интенсив "Мозговой штурм с продюсерами". В формате генерации идей участники разработают концепции социально значимых мероприятий по семи темам.

В этом процессе молодым людям помогут опытные социальные продюсеры, каждый из которых курирует свое направление:

— Патриотика. Динара Новикова — руководитель Всероссийского фотопроекта "Китель Победы",

— Культура и творчество. Кирилл Шестаков — менеджер проектов Молодежного театрального центра "Космос", куратор конкурса поддержки творческих проектов "ЦЕХ",

— Образование и профориентация. Татьяна Остапчук — менеджер проектов мультицентра "Моя территория" в Тюмени, соруководитель проектной лаборатории "ПРОвектор",

— Туризм и развитие привлекательности региона. Алина Теплякова — руководитель региональной программы по развитию молодежного туризма,

— Добровольчество и благотворительность. Евгения Ошуркова — руководитель центра добровольцев управления молодежной политики ТюмГУ,

— Спорт и ЗОЖ. Мунис Мустафаев — ведущий специалист центра "Дзержинец", куратор проекта "Единство наций",

— Событие ко дню Тюменской области. Татьяна Фоминцева — PR-продюсер мультицентра "Моя территория" в Тюмени,

По итогу встречи продюсеры соберут команды для сопровождения при подготовке проектной заявки.

С 4 по 11 июля пройдет образовательная программа и индивидуальные консультации по проработке концепций проектов. Продюсеры проведут образовательные интенсивы по каждому тематическому направлению и помогут участникам оформить заявки.

12 июля состоится очная защита проектов и объявление победителей программы. Участники выступят перед экспертами с презентацией своих инициатив. Список победителей программы объявят очно на событии и опубликуют в группе ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”".

С 13 июля по 21 ноября победители программы смогут воплотить свои идеи в жизнь при поддержке продюсеров. Специалисты будут сопровождать участников на всех этапах: от подготовки до завершения проекта, - сообщает АиФ-Тюмень.

— "Программа поддержки сообществ" — это возможность для начинающих молодежных и социальных сообществ региона заявить о себе. Мы стремимся оказать ресурсную и информационную поддержку лучших инициатив. Верим, что такая комплексная поддержка поможет сообществам набрать к себе новых участников и повысит их узнаваемость в Тюменской области, — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.