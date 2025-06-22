Фестиваль "Чудо-Юдо" пройдет в Тобольске

Фестиваль интеллектуальных игр "Чудо-Юдо" пройдет в Тобольске в октябре 2025 года. Цель проекта — популяризация интеллектуальных игр в городе. На его проведение выделили 120 тыс. рублей по итогам конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Как рассказал руководитель проекта Александр Кузнецов, инициатива ориентирована на школьников и студентов города, которые никогда не пробовали себя в интеллектуальных играх. Организаторы рассчитывают собрать 120 участников - это около 20 команд. В их числе - представители всех муниципалитетов области.

"Ребята активно принимают участие в региональных соревнованиях, но им не хватает крупных городских мероприятий. Благодаря нашему фестивалю, они получат отличную возможность потренироваться с сильными соперниками в начале сезона", — поделился Александр Кузнецов.

Подготовка к проведению фестиваля стартует с середины лета. Планируется, что вопросы

подготовят опытные редакторы — сценаристы интеллектуальных игр, они же протестируют

дисциплины, которые разрабатывают самостоятельно. Также к событию подготовят волонтеров.

12 октября начнется двухдневная программа фестиваля с четырьмя различными дисциплинами. Это спортивные вариации "Что? Где? Когда?" и "Своей игры", "Мультиигры" (различные несложные задачи на определенную тематику) и "Брейн-ринг", - сообщает Тюменская линия.