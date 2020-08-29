На домах фронтовиков в Тюмени начали устанавливать памятные таблички

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне депутат Тюменской городской думы Наталья Проскурякова при поддержке общественников организовала акцию по сохранению памяти о фронтовиках.

На фасадах жилых домов ветеранов в Тюмени будут установлены информационные таблички, рассказывающие горожанам о подвигах и послевоенных трудовых заслугах фронтовиков.

Памятные таблички уже появились на домах участников Великой Отечественной войны Андрея Васильевича Рыбака и Сергея Степановича Кочкина.

"Это символ уважения к мужеству и героизму участников войны и одновременно напоминание всем нам об их подвиге. Нельзя переписывать историю, забывать её уроки, - считает Проскурякова. - Таблички напомнят жителям и гостям города в повседневной суете о тех, благодаря кому мы спокойно живём, работаем, воспитываем детей".

В рамках всероссийской акции "Телефоны — фронтовикам" Кочкину также был вручен сотовый телефон с бесплатным тарифом