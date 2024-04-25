36 тюменцев войдут в Молодёжную палату городской думы

36 тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет смогут войти в состав Молодёжной палаты, которая начнёт работу при городской думе. Решение о её создании приняли тюменские депутаты VIII созыва в ходе очередного заседания 25 апреля.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию Елейна Бойко рассказала коллегам, что палата создаётся с целью выработки единого подхода к исследованию и решению молодёжных проблем, а также взаимодействия с депутатами.

Депутат Андрей Потапов отметил высокое значение такого инструмента, как фактора ввода молодёжи в активную социальную деятельность. В качестве примера он перечислил деятелей и работников администрации, прошедших школу молодёжного парламентаризма.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова напомнила, что в настоящее время в областном центре проживают около 120 тыс. молодых тюменцев и для решения задач крайне важно слышать их мнение.

"Поэтому мы должны находиться в диалоге с молодым поколением, но формы этого общения, на самом деле, могут быть самыми разными. Принимая решение, мы изучали положительные практики, и не только не только в пределах Уральского федерального округа", - добавила она.

Фото Тюменской городской думы.