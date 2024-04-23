Депутаты Тюменской гордумы поделились с молодежью своей формулой успеха

В Тюмеской городской думе запустили проект "Формула успеха", который поможет школьникам и студентам узнать, как работает дума, чем занимаются депутаты, как они представляют интересы горожан на разных уровнях власти. Первыми участниками встречи в формате "вопрос-ответ" стали депутаты Андрей Голоус, Александр Захаров, Екатерина Вешкурцева, Юрий Коновалов и Александр Григорьев.

депутат отметили большую заинтересованность ребят в неформальном общении, и несмотря на большое количество участников, встреча прошла в дружеской, неформальной обстановке. Молодежь интересовалась, как стать депутатами, как своей работой модно улучшить жизнь города, что сложнее - работать с людьми в избирательных округах или принимать решения на заседаниях постоянных комиссий и думы, когда и почему стоит вступать в политическую партию, как и где депутаты предпочитают отдыхать.

Резюмируя итоги встречи,Андрей Голоус отметил, что ребята приняли заинтересованное участие в беседе, приятно, что деятельность городских депутатов вызывает у молодежи интерес. Виталий Захаров рассказал, что у него всегда есть желание общаться с молодежью, но и внутренние волнение есть - боязнь что не попасть в их тренд, атмосферу, а на "Формуле успеха" этот диалог получился. "Мы говорили чисто по-семейному, как отцы с детьми, деды с внуками. Если будут приглашать на такие встречи - буду общаться. Мне интересно всегда, надеюсь, это интересно и молодежи", - поделился впечатлением от встречи депутат.

Общее мнение о встрече выразил одиннадцатиклассник Иван Ковин. "Мне интересно узнать об истории Тюменской городской думы. Разговор, который состоялся с депутатами, это большая возможность для нас, для молодежи Тюмени, узнать, как живут, чем занимаются, чем увлекаются, как в рабочее и так и в отвлеченное от работы время наши народные избранники. Очень хороший формат для молодежи, очень полезно было", - считает юноша.