Депутаты Тюменской гордумы VIII созыва на очередном заседании утвердят перечень наказов жителей

Депутаты Тюменской гордумы VIII созыва на очередном заседании утвердят перечень наказов жителей

В четверг, 25 апреля, состоится седьмое заседание Тюменской городской думы, основные вопросы повестки - утверждение перечня наказов жителей депутатам городской думы VIII созыва, создание Общественной молодежной палаты при гордуме и готовность города к празднованию 79-й годовщины Великой Победы.

Также депутаты проанализируют реализацию Генерального плана Тюмени и выполнение муниципальных программ "Реализация градостроительной документации в целях комплексной застройки территории города Тюмени на 2018 - 2024 годы", "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы", "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы", "Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 2021 - 2026 годы".

На заседании депутаты рассмотрят вопрос о передаче в федеральную собственность земельного участка для строительства автодороги, объектов электросетевого хозяйства и водоотведения в собственность Тюменской области, внесут изменения в нормативные правовые акты думы, примут решение о поощрении жителей областного центра муниципальными наградами.

Заседание начнется в 10:00, прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте городской думы.