Депутаты Тюменской гордумы VIII созыва на очередном заседании утвердят перечень наказов жителей  

09:00 25 апреля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Депутаты Тюменской гордумы VIII созыва на очередном заседании утвердят перечень наказов жителей  

В четверг, 25 апреля, состоится седьмое заседание Тюменской городской думы, основные вопросы повестки - утверждение перечня наказов жителей депутатам городской думы VIII созыва, создание Общественной молодежной палаты при гордуме и готовность города к празднованию 79-й годовщины Великой Победы.

Также депутаты проанализируют реализацию Генерального плана Тюмени и выполнение муниципальных программ "Реализация градостроительной документации в целях комплексной застройки территории города Тюмени на 2018 - 2024 годы", "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы", "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021 - 2026 годы", "Реализация молодежной политики в городе Тюмени "Молодежь Тюмени" на 2021 - 2026 годы".

На заседании депутаты рассмотрят вопрос о передаче в федеральную собственность земельного участка для строительства автодороги, объектов электросетевого хозяйства и водоотведения в собственность Тюменской области, внесут изменения в нормативные правовые акты думы, примут решение о поощрении жителей областного центра муниципальными наградами.

Заседание начнется в 10:00, прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте городской думы.

Теги: Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2024