Тюменец - среди лучших игроков Кубка России по футболу

Опубликована символическая сборная Кубка России в сезоне-2024/2025, в которую пошел и защитник ФК "Тюмень" Станислав Поройков.

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