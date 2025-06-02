Тюменец - среди лучших игроков Кубка России по футболу

Опубликована символическая сборная Кубка России в сезоне-2024/2025, в которую пошел и защитник ФК "Тюмень" Станислав Поройков.
Символическую сборную турнира составили на основании результатов голосования болельщиков.
Вратарь: Рустам Ятимов ("Ростов").
Защитники: Станислав Поройков ("Тюмень"), Максим Осипенко ("Ростов"), Виллиан Роша и Мойзес (оба — ЦСКА).
Полузащитники: Матвей Кисляк и Аббосбек Файзуллаев (оба — ЦСКА), Маркиньос ("Спартак" Москва), Александр Саплинов ("Спартак" Кострома).
Нападающие: Егор Голенков ("Ростов"), Секу Койта (ЦСКА).
Накануне состоялся суперфинал Кубка России, "Ростов" в Лужниках уступил по пенальти ЦСКА.
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