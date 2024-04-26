Тюменскую область на международной битве роботов представит Миша Кудряшов из Казанки

Международный чемпионат по битве роботов пройдет во второй раз. "Битва" в сезоне 2024 состоится в несколько этапов - отбор команд, 1-й этап соревнований в августе, 2-й этап в октябре и полуфинал-финал в конце года.

В масштабных стартах представлены две дисциплины: "Битва роботов" - для всех возрастов с роботом весом до 110 кг и новая дисциплина "Битва мини-роботов", где примут участие школьники и студенты от 10 до 17 лет с роботами до 1,5 кг.

В новой категории из 131 заявки из трех стран отобраны 32 российские команды. А в категории 110-килограммовых роботов примут участие 64 команды из девяти стран. Это Россия, Беларусь, Бразилия, Индия, Иран, Китай, США, Турция и Эквадор.

Всего было подано 142 заявки, эксперты оценили каждую и выбрали лучших из лучших. Одной из них стала команда "Фаворит" из Тюменской области, представляющая Казанскую школу.

13-летний Михаил Кудряшов под чутким руководством учителя технологии, педагога дополнительного образования "Рио-центра" Александра Кудряшова выступит со своим изобретением в новой дисциплине "Битва мини-роботов".

- Сейчас мы, как и все команды, находимся на первой стадии турнира - презентация своего проекта. Еженедельно мы предоставляем информацию и фотографии о подготовке, отчитываемся по каждому шагу и разрабатываем собственный производственный план. Также необходимо закупить оборудование и разработать чертежи. Самое сложное - это сборка роботов, но я всячески помогаю Михаилу, несмотря на то, что он уже почти четыре года самостоятельно изготавливает роботов, с детства "горит" этим делом. Для нас это первый крупный старт. До этого Михаил тоже участвовал в соревнованиях различного уровня, но "Битва роботов" - новый серьезный опыт, - рассказал Александр Сергеевич.

"Битва роботов" - чемпионат, где робототехники со всего мира встречаются для того, чтобы продемонстрировать свои изобретения, испытать их возможности и побороться за призовой фонд. Это не только соревнования, но и сообщество инженеров-энтузиастов, которые помогают друг другу и делятся своими знаниями, опытом. И место, где каждый может проявить свои творческие способности и робототехнические навыки.