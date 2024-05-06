В Тюмени 8 мая заканчивается отопительный сезон

В Тюмени заканчивается отопительный период, решение принято на основании долгосрочного прогноза погоды о положительных температурах наружного воздуха.

"Данные позволяют принять решение об окончании отопительного периода с 8 мая 2024 года. С этой даты оборудование на источниках теплоснабжения и сетях теплоснабжения будет поэтапно переведено на летний режим работы", - сообщил глава города Руслан Кухарук.

Все управляющие организации проинформированы о необходимости перевода работы внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов на летний режим.

В 2024 году АО "УСТЭК" запланированы замена 10,9 км сетей теплоснабжения и ГВС; реконструкция двух муниципальных котельных и строительство около 5 км новых сетей.