Школы Тюмени провели торжественные линейки в честь Дня Победы

Во всех школах Тюмени 6 мая прошли торжественные линейки, посвященные Дню Победы. Сценарий традиционных еженедельных линеек с поднятием государственного флага был дополнен Всероссийской патриотической акцией "Бессмертный полк", сообщил глава города Руслан Кухарук.

Глава города был на линейке в школе № 95. Дети вышли с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания. После этого для школьников педагоги провели тематические классные часы, на которых рассказали многочисленные истории подвигов, совершенных в годы войны на поле боя и в трудовом тылу. "Проводить такие мероприятия важно – это серьезный воспитательный момент и передача будущим поколениям знания о Великой Отечественной войне", - отметил Кухарук.

Школьникам он рассказал, что Тюмень – родина акции "Бессмертный полк":

Наш земляк Геннадий Кириллович Иванов в 2007 году прошел с портретом своего героя в рядах участников парада. На следующий год к нему присоединились другие жители города. Инициативу подхватили все регионы России и многие страны мира. В 2012 году акция обрела единое название – "Бессмертный полк".

В этомгоду общегородского шествия не будет, но акция проходит в различных форматах. Портреты героев тюменцы размещают на окнах домов, в общественном и личном транспорте, на аватарах в социальных сетях, на одежде. Во всех образовательных организациях оформлены стены Памяти.