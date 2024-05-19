О пользе горячей воды рассказал врач

Вода необходима для протекания процессов метаболизма и поддержания здоровья клеток. Есть ли разница, какой температуры будет жидкость?

Эксперты отмечают, что температура жидкости, попадающей в организм – крайне важна для актового пищеварения. В этот момент она взаимодействует с температурой тела в кишечнике, которая в среднем составляет 37-38 градусов. А разница между ними может привести к дискомфорту.

– Теплая вода (около 36-40°C) способствует лучшему расслаблению и расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и может помочь в усвоении пищи, – поделился подробностями врач-нутрициолог Антон Слепых.

Частое употребление горячей воды может привести к негативным последствиям для организма. Так, вода с температурой выше 60 градусов может навредить слизистой оболочке ротовой полости, пищевода и желудка. Более того, это может привести к ожогам этих органов, сообщает Тюменская область сегодня.

– Холодная же вода, особенно при употреблении сразу после еды, может замедлить процесс пищеварения и привести к дискомфорту, – отметил Антон Слепых.