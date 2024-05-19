Стали известны популярные сферы для трудоустройства

По данным регионального департамента труда и занятости населения на 1 мая, в 2024 году в службу занятости обратилось 5 тыс. 755 человек, 3 тыс. 167 получили места. Уровень трудоустройства составил 55% - больше, чем годом ранее (52%).

На данный момент на учете в качестве соискателей состоит 3 тыс. 353 человека, в том числе 2 тыс. 220 официальных безработных. С учетом 23 тыс. 98 вакансий в областном банке на каждого безработного приходится больше 10 предложений для трудоустройства.

Традиционно по количеству вакансий лидирует развивающаяся сфера строительства, где требуется 3 тыс. 56 работников. 2 тыс. 373 специалиста готовы принять на обрабатывающие производства. 2 тыс. 396 вакансий есть в направлении госуправления и обеспечения военной безопасности.

Более 2 тыс. работников примут в направлении транспортировки и хранения (2025), сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (2024). В торговле и ремонте транспорта доступно 1 тыс. 950 предложений, сообщает Вслух.ру.