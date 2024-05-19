Как влияют температурные "качели" на дачный сезон

Помочь окрепнуть молодым растениям после высадки, набрать достаточную зеленую массу, защитить от перепадов температуры садоводам помогает укрывной материал. Он дышит и пропускает воду, но удерживает необходимое растениям тепло.

- Разновидностей нетканного укрывного материала много - спанбонд, агроволокно, лутрасил, агротекс, агроспан и другие. Чаще всего материал состоит из полипропиленовых волокон, которые склеиваются между собой под воздействием высокой температуры. Они практически не отличаются структурой и свойствами. Поэтому при выборе нужно обращать внимание на плотность и цвет: именно от этого зависит назначение материала и сезон, в который его можно использовать, - рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" Степина Наталья.

Чем больше плотность, тем выше его теплоизоляционные свойства. 14-29 г/м2 - наиболее легкий и тонкий материал, оптимальный для бескаркасных укрытий, обладающий хорошей светопроницаемостью. Им можно укрыть растения и кустарники от палящего солнца и птиц, любящих полакомиться вкусными ягодами.

30-60 г/м2 - средний по плотности укрывной материал, предназначенный для укрытия от заморозков овощей и рассады. Без каркаса стелить его на растения не стоит, лучше соорудить укрытие на парниковых дугах. Один слой укрытия защищает посадки от заморозков до -6 ℃.

60-80 г/м2 - применяют как укрытие для каркаса теплиц. Тяжелый, плотный, он защитит растения от града, ливней, заморозков и солнечных ожогов. Агроматериал плотностью выше 120 г/м2 применяют для ландшафтных работ.

Определившись по плотности, выбираем цвет агроматериала. Белый - используют для притенения растений, создания временных укрытий, защиты от насекмых - вредителей и птиц. Черный - мульчирующий материал. Его укладывают на поверхность, а в заранее проделанные отверстия высаживают растения. Хорошо оберегает почву от заморозков, высыхания, вредителей, а также угнетает рост сорняков, сообщает АиФ-Тюмень.