Первый в Тюменской области культзабег проведут в Тобольске

26 мая в Тобольске впервые состоится старт культурных забегов RUTS - серия урбан трейлов, которая подразумевает не соревнования на скорость, а маршруты со знакомством с культурной частью города. Мероприятие будет приурочено к 50-летию Тобольской нефтехимии, 190-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и пройдет по инициативе и при поддержке компании СИБУР.

Старт будет дан в 12:00 на Красной площади Тобольского кремля. Маршрут проходит по тротуарам, паркам, лестницам города, через здания и общественные пространства. Точками на карте станут музеи, парки, театры, объекты культурного наследия. Это бег в удовольствие с культурной начинкой и уникальным аудиогидом, который расскажет про особенности каждой локации.

На выбор участникам предложат две дистанции: большой круг и малый - 10 и 5 км, соответственно. По словам организаторов, дистанции можно преодолеть в комфортном темпе и даже быстрым шагом, поэтому участие не требует длительной физической подготовки. Но и опытным спортсменам будет интересно принять участие, особенно на длинной дистанции. Каждый финишер получит уникальную медаль и завтрак бегуна.

Регистрация на мероприятие доступна до 26 мая всем желающим с 18 лет на сайте. Старты будут проходить небольшими группами по 6-10 человек, чтобы избежать заторов на узких участках маршрутов. Юные спортсмены могут бежать вместе с родителями или опекунами, которые зарегистрировались на забег, но официально они не будут считаться участниками, и родители сами несут за них ответственность.

Подобные забеги уже проходят в нескольких городах России. Участники бегают по тем местам, в которых, возможно, даже не были.