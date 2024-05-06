Речные прогулки запускают в Тобольске

В Тобольске запустили речные прогулки - по Иртышу будет курсировать теплоход "Тоболякъ". Реализация проекта стала возможной благодаря программе "Тобольск настоящий", работе администрации Тобольска, компании "СИБУР" и Тюменской судоходной компании, сообщает администрация города.

"Сейчас заинтересованный предприниматель Евгения Бурилова с большим энтузиазмом взялась возродить то, что было. И создать новое, основанное на нашем богатом историческом наследии. Купеческая пристань отлично вписалась в концепцию Александровского сада, с его богатым историческим прошлым, связанным с историей знаменитых тобольских семей, меценатов, инициативных горожан", - сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

По словам Максимова, организаторами прогулок предусмотрено все для того, чтобы школьники, горожане, гости пропитывались историей, получали яркие и полезные впечатления, проникались духом губернского города. На теплоходе можно будет услышать музыку, сочинённую местным купцом Иваном Корниловым, узнать о Сузге и происхождении многих топонимов.