Тюменских фронтовиков на дому поздравят с Днем Победы

В честь Дня Победы в Тюменском районе проходит патриотическая акция "Парад у дома ветеранов" - каждого участника Великой Отечественной войны персонально на дому торжественно поздравляют кадеты из специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, юнармейцы и волонтеры Победы.

8 мая порядка 80 школьников поздравят фронтовиков в трех сельских поселениях района. В поселке Боровском проживает Николай Моисеевич Щетков. Хамитулла Калиев в деревне Есаулова. В Каскаре Аркадий Артемьевич Минальтов.

"Уже четыре года юные жители нашей области ездят поздравлять участников Великой Отечественной войны. Как и в прошлые годы, они пройдут с торжественным маршем и вынесут знамя. С приветственными словами выступит глава района Ольга Зимина. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Мы рады по максимуму помогать и уделять им внимание, особенно в преддверии 9 Мая", - рассказала главный специалист спорта и молодежной политики управления по спорту и молодежной политики района Сауле Бейсембаева.

По данным сайта Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия", в этом году по всей России запланировано свыше 2 тысяч парадов с участием более 50 тысяч юнармейцев. На каждом параде участники Движения пройдут торжественным маршем, вручат подарки ветеранам, исполнят для них песни и стихотворения военных лет.