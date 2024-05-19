Тюменские экоактивисты могут отправиться на Всероссийский молодежный экологический форум

С 19 августа Камчатском крае стартует третий Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". Тюменцы смогут поучаствовать в походах по Камчатке, спроектировать экотропы и посетить арт-мастерские. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 25 мая.
Участников ждут образовательная и культурная программы: лекторий с лидерами экологической повестки, занятия исследовательской деятельностью и наукой, а также театральные постановки и вечера у костра. Молодежи помогут эксперты — вместе они спроектируют экологические пространства для жизни, выстроят карьерную траекторию в экологической сфере и найдут ресурсы для реализации исследовательских и предпринимательских проектов, сообщает КП-Тюмень.
— На форуме тюменцы смогут проявить креативность и лидерские качества, поучаствуют в обсуждении и решении глобальных экологических проблем человечества. Уверен, участники события привезут новые идеи для улучшения экологии и нашего региона, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.
Молодые люди от 18 до 35 лет смогут выбрать одно из трех направлений молодежной смены: "Профессионал", "Ученый" и "Активист", а участники в возрасте от 14 до 35 лет — принять участие в Слете юных натуралистов по направлениям "Юннат", "Управленец" и "Педагог".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru