Тюменские экоактивисты могут отправиться на Всероссийский молодежный экологический форум

С 19 августа Камчатском крае стартует третий Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край". Тюменцы смогут поучаствовать в походах по Камчатке, спроектировать экотропы и посетить арт-мастерские. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 25 мая.

Участников ждут образовательная и культурная программы: лекторий с лидерами экологической повестки, занятия исследовательской деятельностью и наукой, а также театральные постановки и вечера у костра. Молодежи помогут эксперты — вместе они спроектируют экологические пространства для жизни, выстроят карьерную траекторию в экологической сфере и найдут ресурсы для реализации исследовательских и предпринимательских проектов, сообщает КП-Тюмень.

— На форуме тюменцы смогут проявить креативность и лидерские качества, поучаствуют в обсуждении и решении глобальных экологических проблем человечества. Уверен, участники события привезут новые идеи для улучшения экологии и нашего региона, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Молодые люди от 18 до 35 лет смогут выбрать одно из трех направлений молодежной смены: "Профессионал", "Ученый" и "Активист", а участники в возрасте от 14 до 35 лет — принять участие в Слете юных натуралистов по направлениям "Юннат", "Управленец" и "Педагог".