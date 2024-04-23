Тюменская гордума фотовыставкой о вехах истории открыла празднование своего 30-летия

Торжественное открытие фотовыставки "Тюменская городская Дума – вехи истории" состоялось в Тюмени в пятницу, экспозиция посвящена 30-летию новейшей истории гордумы.

На выставке представлено около двухсот фотографий, в которых отражены жизнь города, работа депутатов всех восьми созывов, начиная с 1994 года. На открытии было много гостей - депутаты разных созывов гордумы и облдумы, представители администрации города, гости из Луганской Народной Республики, студенты и школьники.

Председатель Тюменской городской думы VIII созыва Светлана Иванова подчеркнула, что каждый созыв уникален. За три десятилетия депутатами приняты важнейшие для жизни города документы, в их числе – Устав Тюмени, Положения о территориальном общественном самоуправлении и Счетной палате города и многие другие. "Тюменская городская Дума всегда занималась значимыми вопросами развития сфер жизнедеятельности города. Каждый созыв отличался. В разные годы перед депутатами стояли вызовы, необходимые для решения. И совместными усилиями думы, администрации и, конечно, жителей важные задачи выполнялись", – прокомментировала Светлана Иванова.

Представитель горадминистрации - директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук отметил эффективное взаимодействие исполнителньой и представительной властей, большую роль депутатов в жизнедеятельности города. "Это не только нормотворческие инициативы, но и работа с жителями, волонтерская деятельность. Во взаимодействии с думой всегда находились и принимались решения во благо города. И мы благодарим депутатов за это", – подчеркнул Андрей Пилипчук.

С юбилеем Тюменскую гордуму поздравил председатель Совета Краснодонского муниципального образования ЛНР Владимир Шавлай: "Вы действительно счастливые люди, которые живут в таком замечательном городе. Мы сейчас на нулевой версте, и нам еще предстоит путь формирования органов местного самоуправления в республике. Я обязательно передам нашим жителям вашу атмосферу родного дома, одной большой семьи и гордости за город, в котором живете".

После официального открытия для гостей провели экскурсии по экспозиции. Резюмируя итоги события, общения с почетными гостями и депутатами разных созывов, Светлана Иванова отметила, что на фото представлен лишь яркий отрезок в огромной истории городской думы:

Тщательно отбирая фотографии, мы стремились через работу депутатов показать дух тех времен, непростых и в то же время очень запоминающихся. Гости выставки, которые трудились в думе в девяностых и двухтысячных годах, вспомнили много принятых судьбоносных решений для Тюмени, рассказали о людях, внесших большой вклад в развитие города. Студенческая молодежь с интересом слушала и задавала вопросы. Не зря говорят, что каждая фотография – это жизнь, освещенная вспышкой. Мы показали небольшой, яркий отрезок в огромной истории городской думы, который запомнился всем надолго. Выставка будет работать в здании городской думы все лето.

Представительные органы местного самоуправления ведут свою деятельность с XVIII века, когда реформы Екатерины II способствовали формированию в России муниципального права. В Тюмени Общая городская дума появилась в 1790 году, так что в 2025 году нас ждет новый - 235-летний - юбилей гордумы.