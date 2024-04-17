Депутаты поддерживают создание общественной молодежной палаты при Тюменской гордуме

Фото из личного архива Д. Осипова, https://vk.com/osipov__da

Общественную молодежную палату планируют создать при Тюменской городской думе, проект решения депутаты обсудили на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Начальник отдела правовой и экономической экспертизы тюменской городской думы Егор Ганжа сообщил, что проектом решения предлагается положение об общественной молодежной палате при тюменской городской думе, в нем отражены общие положения, цели, задачи, функции, правовые обязанности членов общественной молодежной палаты.

По словам заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова, это инициатива позволит предоставить молодежи больше возможностей для продвижения своих идей, инициатив и воплощения их в жизнь, будет способствовать более эффективному формированию гражданской позиции, что очень важно, так как, по словам Осипова, сегодняшняя молодежь — "это те люди, которые будут принимать абсолютно все ключевые решения, которые касаются не только развития города, но и всей нашей страны".

"Есть разные подходы к формированию этого органа, этой структуры. Вместе с тем самое главное — все депутаты были едины во мнении, что такой орган нужен, он важен. Я убежден абсолютно в том, что, как только наша молодежная палата начнет работать, сами ребята подскажут, на какие моменты нужно обратить внимание, что добавить, что убрать. Главная цель, которую мы с коллегами преследуем, выходя с подобной инициативой, — максимально широко дать возможность нашим ребятам проявить себя, самореализоваться и, по сути, оказаться на одной из самых центральных площадок нашего города, где они смогут презентовать свои инициативы", — сообщил Осипов.