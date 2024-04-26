Лесные патрули в Тюменской области работают в усиленном режиме

С начала пожароопасного сезона, который установлен с 5 апреля, в Тюменской области не допущено ни одного возгорания в лесном фонде, сообщает деплеса.

"Для профилактики лесных пожаров ведутся круглосуточное видеонаблюдение, наземное и авиапатрулирование, разъяснительные беседы с жителями. Лесные патрули работают в усиленном режиме, количество и периодичность рейдов, а также протяженность маршрутов увеличены. С начала сезона проведено почти 440 рейдов, из них 68 - с беспилотниками", - указано в сообщении.