Лесные патрули в Тюменской области работают в усиленном режиме

15:30 26 апреля 2024
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С начала пожароопасного сезона, который установлен с 5 апреля, в Тюменской области не допущено ни одного возгорания в лесном фонде, сообщает деплеса. 

"Для профилактики лесных пожаров ведутся круглосуточное видеонаблюдение, наземное и авиапатрулирование, разъяснительные беседы с жителями. Лесные патрули работают в усиленном режиме, количество и периодичность рейдов, а также протяженность маршрутов увеличены. С начала сезона проведено почти 440 рейдов, из них 68 - с беспилотниками", - указано в сообщении. 

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