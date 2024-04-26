Глава Минстроя позитивно оценил работу Тюменской области по борьбе с паводком

16:48 26 апреля 2024
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Действия властей Тюменской области огромные, мобилизовано очень много людей, дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин после осмотра ишимских дамб и общения с местным населением.

Глава Минстроя России: в первую очередь стоит задача — защитить людей

Министр строительства и ЖКХ РФ заявил на брифинге, что все озвученные президентом меры поддержки будут отработаны по каждой территории, вопросами защиты населенных пунктов от наводнений совместно займутся федеральные, региональные власти, а также профильные ведомства. Комиссии приступят к оценке пострадавшего от паводка имущества жителей региона, когда вода начнет уходить. Прокуратура выпустила предостережения предпринимателям, которые попытаются нажиться на ситуации.

Ирек Файзуллин:

Все действия, которые осуществляют власти Тюменской области, они огромные. Почти 750 000 мешков заготовлено. Мобилизовано очень много людей, в том числе слова благодарности военным, которые помогают. Я надеюсь, что большую воду не пропустим. Дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества.

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