Глава Минстроя позитивно оценил работу Тюменской области по борьбе с паводком

Действия властей Тюменской области огромные, мобилизовано очень много людей, дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин после осмотра ишимских дамб и общения с местным населением.
Глава Минстроя России: в первую очередь стоит задача — защитить людей
Министр строительства и ЖКХ РФ заявил на брифинге, что все озвученные президентом меры поддержки будут отработаны по каждой территории, вопросами защиты населенных пунктов от наводнений совместно займутся федеральные, региональные власти, а также профильные ведомства. Комиссии приступят к оценке пострадавшего от паводка имущества жителей региона, когда вода начнет уходить. Прокуратура выпустила предостережения предпринимателям, которые попытаются нажиться на ситуации.
Ирек Файзуллин:
Все действия, которые осуществляют власти Тюменской области, они огромные. Почти 750 000 мешков заготовлено. Мобилизовано очень много людей, в том числе слова благодарности военным, которые помогают. Я надеюсь, что большую воду не пропустим. Дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru