Глава Минстроя позитивно оценил работу Тюменской области по борьбе с паводком

Действия властей Тюменской области огромные, мобилизовано очень много людей, дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин после осмотра ишимских дамб и общения с местным населением.

Глава Минстроя России: в первую очередь стоит задача — защитить людей

Министр строительства и ЖКХ РФ заявил на брифинге, что все озвученные президентом меры поддержки будут отработаны по каждой территории, вопросами защиты населенных пунктов от наводнений совместно займутся федеральные, региональные власти, а также профильные ведомства. Комиссии приступят к оценке пострадавшего от паводка имущества жителей региона, когда вода начнет уходить. Прокуратура выпустила предостережения предпринимателям, которые попытаются нажиться на ситуации.

Ирек Файзуллин: