Поисковики помогают тюменцам узнать судьбу солдат Великой Отечественной войны

Тюменские поисковики продолжают архивную работу в рамках всероссийского проекта "Судьба солдата. Онлайн". С апреля по июнь в Тюменское региональное отделение ООД "Поисковое движение России" поступило свыше 260 заявок на уточнение судеб участников Великой Отечественной войны. 185 тюменцев уже получили ответ от поисковиков.

В рамках проекта на сайте "Поискового движения России" интернет-пользователи могут заполнить анкету-запрос на установление информации о судьбе солдата. Далее поисковики обрабатывают заявки, работа ведется над уточнением места захоронения, установлением судьбы, уточнением информации о наградах бойцов через архивы и военные комиссариаты.

В Тюменской области архивно-мемориальная работа систематически ведется с 2003 года. Поисковики принимают запросы в Общественную приемную по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили". За годы работы тюменцами обработано свыше 2 000 заявок от населения. Приемная осуществляет работу в Областном поисковом центре, в передвижном формате в дни памятных дат, а также в онлайн-формате на странице "ВКонтакте".