В Тюмени водолазы ищут мужчину, который решил поплавать в Туре и пропал

9 июня около 22:43 молодой человек спустился к реке и нырнул в воду, что с ним случилось после - неизвестно, к его поиску подключили водолазов.

Согласно полученной информации по Системе-112, матросы-спасатели незамедлительно выдвинулись на маломерном судне в район происшествия, обследовали гладь реки от моста Влюбленных до Конторы пароходства. Молодой человек обнаружен не был. Очевидцы при опросе ясности в дело не внесли, сообщили в ТОСЭР.

Сегодня водолазы развернули водолазную станцию на реке Тура на основании запроса УМВД России. Проводятся водолазные работы по поиску возможно утонувшего человека.

Спасатели напоминают: соблюдайте технику безопасности при нахождении у акватории. Вода ошибок не прощает.