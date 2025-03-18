Потерявшегося в Тюмени журналиста нашли живым, но немного нездоровым

Волонтеры "Лиза Алерт" с 16 марта занимались поисками приехавшего в Тюмень для освещения Чемпионата России по биатлону журналиста, на связь с родными он перестал выходить 12 марта и в "Жемчужине Сибири" тоже замечен не был.

Сегодня волонтеры сообщили о результатах поисков и отсутствии весомых зацепок, о распространении ориентировок в соцсетях и рассылке в "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Еда", а позже появилась новость о том, что мужчина нашелся, он жив. По версии ТАСС, мужчина "найден в гостинице Тюмени в состоянии алкогольного опьянения", его отвезли в больницу.

Mash пишет, что мужчина в беседе признался: был в пятидневном запое и всё это время не выходил из номера, последние дни провёл с соседом, он и ходил в магазин за алкоголем, поэтому журналиста никто не видел.

В следкоме сообщили, что противоправных действий в отношении найденного не совершалось, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.