Тюменские ветераны-пограничники получили подарки от Николая Брыкина

21 продуктовый набор получили члены общественной организации ветеранов-пограничников Тюменской области. Среди тех, кому вручили увесистые подарки от депутата Госдумы Николая Брыкина, есть участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малообеспеченные семьи.

В состав наборов вошли макароны, различные крупы, сахар, мука, колбаса, чай, тушенка и сгущенка, печенье, паштет и подсолнечное масло.

Сейчас сложное время, многим нужна поддержка и помощь, и прежде всего пожилым людям, уверен депутат. "На долю наших ветеранов выпали тяжелые испытания, и они проявили мужество и стойкость духа. В нынешней непростой ситуации мы не имеем права забывать о них", – отмечает Николай Брыкин.

Руководитель региональной общественной организации, объединяющей ветеранов-пограничников, Нуртдин Ибрагимов поблагодарил депутата за оказанное внимание и заботу о людях.

Ранее, в преддверии 75-летия Великой Победы, подарки от Николая Брыкина в виде таких же продуктовых наборов получили 37 бывших малолетних узников концлагерей.