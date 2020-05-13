Тюменские ветераны-пограничники получили подарки от Николая Брыкина

16:34 13 мая 2020
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21 продуктовый набор получили члены общественной организации ветеранов-пограничников Тюменской области. Среди тех, кому вручили увесистые подарки от депутата Госдумы Николая Брыкина, есть участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малообеспеченные семьи.

В состав наборов вошли макароны, различные крупы, сахар, мука, колбаса, чай, тушенка и сгущенка, печенье, паштет и подсолнечное масло.

Сейчас сложное время, многим нужна поддержка и помощь, и прежде всего пожилым людям, уверен депутат. "На долю наших ветеранов выпали тяжелые испытания, и они проявили мужество и стойкость духа. В нынешней непростой ситуации мы не имеем права забывать о них", – отмечает Николай Брыкин.

Руководитель региональной общественной организации, объединяющей ветеранов-пограничников, Нуртдин Ибрагимов поблагодарил депутата за оказанное внимание и заботу о людях.

Ранее,  в преддверии 75-летия Великой Победы, подарки от Николая Брыкина в виде таких же продуктовых наборов получили 37 бывших малолетних узников концлагерей.

Теги: акции , ветераны , волонтеры , Госдума , депутаты , Николай Брыкин , помощь
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