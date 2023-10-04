Волонтеры Тюменского района получили помощь и поддержку от депутата Госдумы

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Инициативные жительницы села Горьковка Тюменского района о дними из первых в регионе приступили к изготовлению маскировочных сетей, для бойцов из Тюменской области, находящихся в зоне специальной военной операции, а расходники покупали на свои пенсии. Добровольческую деятельность неравнодушных женщин поддержал депутат Госдумы Николай Брыкин.

"Из разговора с ними узнал, что материалы для вязания сетей они покупали на свои пенсии. Как тут не помочь, если для победы страны люди отдают свои деньги? Конечно же, для продолжения благородной деятельности наших прекрасных женщин нужна поддержка. Помог им приобрести необходимые расходники, затем - специальные электрические ножницы, чтобы упростить и ускорить процесс изготовления" - сообщил Брыкин в своем телеграм-канале.

О "Горьковских берегинях", как волонтеры себя называют, депутат узнал и познакомился с ними в апреле, когда вместе с администрацией Тюменской области, общественной организацией "Ветераны пограничники Тюменской области",депутатом облдумы Юрием Баранчуком, волонтерами и жителями города отправлял автомобили землякам в зону СВО. Встреча в неформальной обстановке, с беседами, песнями и чаепитием прошла 3 октября.

Депутат пообещал помочь волонтерам с покупкой еще двух комплектов ножниц и материала для увеличения производства маскировочных сетей, а еще цветной принтер, который им пригодится для офомления мероприятий. Слов благодарности депутат удостоил и главу Горьковского МО за поддержку " Берегинь" и оказание им помощи в различных вопросах, ОО "ВПТО", а также гендиректора ООО "Рощинское" за предоставленное волонтерам помещение.