В Тюменской области открыли парк "Патриот"

В райцентре Абатское 1 сентября под музыку местного оркестра и спецэффекты торжественно открыли парк "Патриот".

"Торжественное открытие парка "Патриот" по улице Ленина в селе Абатское с участием депутата Государственной Думы РФ Николаем Брыкиным состоялось 1 сентября. Было много школьников, жителей села, представителей общественных организаций. Поблагодарил нашего депутата и инициативную группу за участие в строительстве парка", - сообщил глава района Игорь Васильев.

Депутат Госдумы в приветственной речи поздравил абатчан и пообещал оказывать дальнейшее содействие в пополнении экспозиций парка, и вручил руководителю отряда "Юнармия" два автомата Калашникова. Участник войны в Афганистане Валерий Соловейко рассказал односельчанам историю рождения и реализации проекта.