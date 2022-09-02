В Тюменской области открыли парк "Патриот"

16:51 02 сентября 2022
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В райцентре Абатское 1 сентября под музыку местного оркестра и спецэффекты торжественно открыли парк "Патриот".

"Торжественное открытие парка "Патриот" по улице Ленина в селе Абатское с участием депутата Государственной Думы РФ Николаем Брыкиным состоялось 1 сентября. Было много школьников, жителей села, представителей общественных организаций. Поблагодарил нашего депутата и инициативную группу за участие в строительстве парка", - сообщил глава района Игорь Васильев.

 Депутат Госдумы в приветственной речи поздравил абатчан и пообещал оказывать дальнейшее содействие в пополнении экспозиций парка, и вручил руководителю отряда "Юнармия" два автомата Калашникова. Участник войны в Афганистане Валерий Соловейко рассказал односельчанам историю рождения и реализации проекта.

Теги: Абатский район , Николай Брыкин , парки , патриотизм
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