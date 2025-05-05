В прокуратуре Тюменской области открыта горячая линия по паводку

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Горячая линия по вопросам прохождения паводка работает с 30 апреля в прокуратуре Тюменской области, она организована по поручению прокурора области Александра Попова. По вопросам надзорного сопровождения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций можно звонить по тел. 8-904-490-93-81.

В облпрокуратуре сообщили, что на местах территориальные прокуроры держат на контроле ситуацию, связанную с обеспечением прав граждан на территориях, подверженных угрозе подтопления, в том числе в сфере организации транспортного сообщения, оказания медицинской помощи, обеспечения товарами первой необходимости и питьевой водой.

На утро понедельника, 5 мая, режим ЧС регионального уровня в связи с паводком действует в деревне Земляная в Абатском районе и деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово, Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка, селах село Пешнево и Афонькино Казанского районов.

Как ранее пояснял губернатор Александр Моор, режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. При возникновении угрозы подтопления в Тюменской области также могут ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Ишимского районов и городе Ишиме.