Дорожники откачивают с улиц Тюмени дождевые воды

В Тюмени основной упор дорожных служб сегодня направлен на ликвидацию последствий затяжного и обильного дождя, к предстоящей непогоде готовились заранее, сообщили в администрации города.

Как только интенсивность осадков снизилась, к работе приступили 25 водооткачивающих машин. Задача – как можно быстрее осушить места, где образовались лужи. Дорожные рабочие привлечены к очистке дождеприемных колодцев и решеток от листьев, веток, мусора, которые потоком воды принесло к сливам.

Сообщить адреса улиц, где необходимо произвести откачку воды, можно:

- в свою управляющую компанию (если лужа на дворовой территории);

- дежурному МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" по телефону 29-75-53;

- в диспетчерскую подрядной организации по содержанию улично-дорожной сети АО "ТОДЭП" по телефону 68-32-34;

- квартальным инспекторам через портал "Тюмень — наш дом"

Дорожные бригады будут дежурить в ночное время и выезжать на подтопленные территории.