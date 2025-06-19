AI-агента Сбера адаптируют с новыми нацпроектами и запустят в контуре АС "Электронный бюджет"

17:04 19 июня 2025
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Первый AI-агент Сбера в бюджетировании, ставший результатом почти 500 экспериментов, доказывает свою эффективность в автоматизации первичной верификации заявок. Пилот AI-агента позволяет сократить рутинную нагрузку на специалистов Минфина в отдельных случаях до 70% в пиковый период бюджетного процесса.

Фокус исследований на этот год – сам федеральный бюджет и взаимодействие с распорядителями бюджетных средств. Мультиагентная система способна кратно сократить процессы согласования за счет моментального исполнения всех подготовительных и сверочных процессов, оставляя за специалистами финальное слово.

Главную роль в этой задаче играют специалисты Минфина и их уникальные компетенции и глубокое понимание процессов. Они описывают процессы, которые раньше происходили без цифровых следов, выполняют разметку данных для модели и верифицируют качество её работы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: 

Опыт Сбера является отправной точкой для масштабирования технологии – к началу нового бюджетного цикла 2025 года ИИ-агент будет адаптирован для работы с новыми 19 национальными проектами Российской Федерации и запущен в контуре АС "Электронный бюджет". К концу года также планируется его расширение до полноценного "идентификатора" бюджетных расходов. Это даст значительный прирост в глубине проверки обоснованности запросов, мы ожидаем точность выдачи результатов более 80%.

 

Теги: информационные технологии , нейросети , Сбербанк
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