Двух жителей Тюменской области вернули из украинского плена

Еще двое военнослужащих из Тюменской области возвращены из украинского плена в составе группы российских военнослужащих, мероприятия проводит Министерство обороны РФ.
"Еще двое жителей Тюменской области сегодня возвращены из украинского плена. Ребята в безопасности. Работа по возвращению наших военнослужащих продолжается",- сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
Все российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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