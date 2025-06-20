Двух жителей Тюменской области вернули из украинского плена

19:40 19 июня 2025
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Еще двое военнослужащих из Тюменской области возвращены из украинского плена в составе группы российских военнослужащих, мероприятия проводит Министерство обороны РФ. 

"Еще двое жителей Тюменской области сегодня возвращены из украинского плена.  Ребята в безопасности. Работа по возвращению наших военнослужащих продолжается",- сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.  

Все российские военнослужащие  пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Теги: Минобороны РФ , СВО
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