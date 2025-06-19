Река Ишим у села Абатское опустилась ниже отметки опасного явления

15:32 19 июня 2025
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Река Ишим в Абатском районе опустилась ниже отметки "Опасное явление", которая равна 960 см. Это был последний муниципалитет, где вода держалась выше отметки. Сегодня местный гидропост зафиксировал уровень – 957 см. Стихия отступила, сообщил губернатор Александр Моор,

По словам главы региона, все насыпи и дамбы, в Аббатском и других населенных пунктах Приишимья  со своей задачей справились, ни один жилой дом не подтоплен. При этом по уровню воды текущий паводок стал третьим за последние 60 лет.

 

Теги: Абатский район , Александр Моор , паводок
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