Река Ишим у села Абатское опустилась ниже отметки опасного явления

Река Ишим в Абатском районе опустилась ниже отметки "Опасное явление", которая равна 960 см. Это был последний муниципалитет, где вода держалась выше отметки. Сегодня местный гидропост зафиксировал уровень – 957 см. Стихия отступила, сообщил губернатор Александр Моор,

По словам главы региона, все насыпи и дамбы, в Аббатском и других населенных пунктах Приишимья со своей задачей справились, ни один жилой дом не подтоплен. При этом по уровню воды текущий паводок стал третьим за последние 60 лет.