Трассу Тюмень-Омск защитили от возможного паводка на реке Ишим

Расположенная в пойме реки Ишим федеральная трасса Тюмень-Омск в Абатском районе защищена от возможного паводка, сотрудники "Уралуправтодора" патрулируют участок каждые три часа для оперативного реагирования, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

В прошлом году из-за небывалого наводнения вода поднималась выше уровня дороги на метр, чтобы защитить от затопления единственное автосообщение между западом и востоком страны, ударными темпами были возведены насыпи прямо на дороге - это привело к сужению проезжей части и организации реверсивного движения.

В 2025 году такого подъема воду уже не ждут, тем не менее мероприятия по предупреждению затопления участка трассы Тюмень-Омск в Абатском районе началась заблаговременно. Заготовлены пленка, мешки, веревки, а также две тысячи тонн щебня и пятьсот тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы. Для обеспечения безопасности движения в зоне проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 30 км/ч в населенном пункте и до 50 км/ч вне его.

В Абатском районе готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных граждан.

На сегодня обстановка не реке спокойная, утром 16 апреля на гидропосту в Абатском воды была на отметке 717 см (+6 см за сутки) - до отметки опасного явления тут еще больше двух метров.